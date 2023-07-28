На Украине категорически запретили исполнять и воспроизводить музыкальные композиции на русском языке. Этот запрет ударил в первую очередь по украинским же артистам, сообщает РИА Новости.

Так, Вера Брежнева, в первые дни СВО сбежавшая из России, пытается организовывать концерты в Европе. Она выходит на сцену с украинским флагом, но песни поет все те же – «Я знаю пароль, я вижу ориентир», «Вечериночка», «Близкие люди». На последнем концерте она исполнила весь свой русскоязычный репертуар, за что получила войну хейта от украинских и российских поклонников.

То же самое произошло и со Светланой Лободой, которой запретили въезд в Россию на 50 лет. Она попыталась исполнять русскоязычные композиции, с которыми стала популярной, но на Украине ее моментально раскритиковали. Теперь певица устраивает концерты очень редко.

Даже Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, который высказывает поддержку ВСУ и запрещает ходить на его концерты россиянам, столкнулся с проблемами. Весь его репертуар также на русском языке, поэтому исполнять «Новогоднюю», «Тук-тук-тук», «Все будет хорошо» ему уже не суждено.