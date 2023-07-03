Российский исполнитель в стиле рэп Матвей Мельников, более известный под сценическим именем Мот, был вынужден прервать свое выступление в Ереване 2 июля на фестивале Full Moon Fest. Позже певец на своей страничке в социальной сети объяснил причину остановки выступления серьезной травмой плеча.

По его словам, он был вынужден уйти со сцены в самый разгар концерта поскольку у него вылетело плечо из сустава. При этом певец поблагодарил ереванскую публику за очень горячий прием. Артист не объяснил причину возникновения травмы плеча, однако подчеркнул, что немедленно отправился в травмпункт.

В результате Мельников был вынужден провести полночи в травматологическом отделении поликлиники, где ему сделали рентген, МРТ и другие необходимые процедуры. По его словам, теперь ему предстоит пройти курс лечения и реабилитации для восстановления двигательных функций плеча. Мот пообещал поклонникам из Еревана вернуться в их город, чтобы удивить их своим новым шоу и песнями.