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В настоящий момент идут съемки ремейка фильма «Три мушкетера», в которых принимает участие и Михаил Боярский. Главную роль, впрочем, сыграет не он, а сын Яны Рудковской Александр Плющенко , который известен как Гном Гномыч.

«Контроль за качеством будет прямо по ГОСТу! Ну и встретятся два гасконца сквозь года. Лично я жду с нетерпением грима — интересно посмотреть, как белокурый Саша станет французским брюнетом с кудрями», – написала сама продюсер в своем телеграм канале.

Кроме того, в новой картине задействована и Алиса Юнусова – дочь рэпера Тимати. Для нее отвели роль молодой Миледи.

По словам Рудковской, сценаристы нового фильма сумели создать «очень ностальгическую историю.

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