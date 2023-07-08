Исполнительница Вера Брежнева не способна собирать залы в Европе, так как все ее шоу излишне политизированы. Кроме того, у солистки весьма посредственные вокальные данные, рассказал продюсер Александр Морозов.

Европейская аудитория ожидает шоу мирового уровня и рассчитывает на контент высокого качества. Ее не всегда устраивает политический подтекст всех без исключения выступлений Брежневой. Кроме того, она не может конкурировать с популярными исполнительницами, так как является всего лишь танцующей моделью.

«Вера Брежнева путает зрителя, ходящего на концерты, с политиками. Если Брежнева с утра до ночи будет клеймить Россию, она свою культурную ценность не увеличит», – заявил Морозов.

Также он сообщил, что ни Валерией, ни Полиной Гагариной Вера Брежнева стать не сможет из-за отсутствия вокальных данных. Как у нее, так и у Лободы шансы прорваться в Европе, сделать свои концерты популярными нулевые.