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В Сети появился первый тизер предстоящего фильма «Годзила минус один» (Godzilla Minus One). Также появился и первый постер к киноленте. Режиссером японского фильма о Годзиле стал Такаши Ямадзаки.

В ролике зритель может увидеть бегущих людей на фоне разрушенного города. Действия картины разворачивается в Японии в послевоенные годы. В тизере также показан сам Годзила в своем новом облике.

Тизер был опубликован на официальной странице Godzilla Toho. Вместе с тизером был опубликован постер, на котором можно увидеть дату выхода фильма. В Северной Америке премьера должна состояться 1 декабря.

Фильм «Годзила минус один» является совместным проектом Robot Communications и Toho Studios. Он представляет собой уже 37 фильм данной франшизы. Съемки фильма начались в марте 2022 года и завершились в середине июня 2023 года. Премьера картины в Японии должна состояться 3 ноября 2023 года.

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