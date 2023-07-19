Производственная команда захватывающего российского приключенческого фильма «Финист. Первый богатырь» завершила важную часть съемок, которая проходила на прекрасных просторах Казахстана. Вместе с этим зрителям было представлено несколько кадров со съемочной площадки.

Один из эпизодов фильма развернется в декорациях восточного города, построенных рядом с крепостью Номад, известной по фильму «Кочевник», еще в 2004 году.

Новая лента станет приквелом к известной трилогии «Последний богатырь» и расскажет о Финисте Ясном Соколе, который отправляется вместе со своим верным помощником Мелехой и молодой, загадочной Бабой Ягой в непростое путешествие в восточные земли.

Ответственным за режиссуру этой увлекательной истории стал Дмитрий Дьяченко, уже известный своим творчеством по трилогии «Последний богатырь» и «Чебурашке». Релиз фильма запланирован на 1 января 2025 года.