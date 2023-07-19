В ноябре должен выйти в мировой прокат кинокомикс от Marvel под названием “Марвелы”. По сюжету в фильме объединились три супергероини, среди которых предводителем является Капитан Марвел. Главную роль исполнила Бри Ларсон. В издании Entertainment Weekly были опубликованы новые кадры киноленты.

По сюжету супергероини обменялись своими способностями, поэтому были вынуждены объединиться. Действия в картине происходит в настоящее время, а не в середине 90-х.

На новых кадрах представлены три главных героини, которых воплотили на экране Бри Ларсон (Кэрол Дэнверс), Тейона Паррис (Моника Рамбо), Иман Веллани (Камала Хан). Также можно увидеть таких ключевых героев картины, как Ника Фьюри, роль которого исполнил Сэмюэль Л. Джексон и кота по кличке Гусь. Отмечается, что в роли Гуся выступили сразу два кота-актера.

Премьера картины намечена на 10 ноября 2023 года. По словам авторов фильма, весь материал был отснят еще до начала забастовки Гильдии актеров США.