Поклонники «Битлз» верят, что погибшего в 1966 году Пола Маккартни заменили двойником

Вокруг легендарной группы «Битлз» ходит огромное количество легенд, но самой удивительной и в то же время очень популярной среди поклонников является теория о двойнике Пола Маккартни, который якобы занял место исполнителя еще в 1966 году.

Версия звучит следующим образом – сам Маккартни погиб в автомобильной аварии, но менеджеры группы не захотели разглашать эту информацию. Они взяли на его место Уильяма Кэмпбелла, который как раз в этом же году одержал победу на конкурсе двойников исполнителя из «ливерпульской четверки». Также менеджеры уговорили молчать о подмене остальных представителей группы.

Вокалисты «Битлз» согласились на эту аферу, но все время оставляли поклонникам подсказки, которые должны были указывать на смерть Маккартни. Среди таких «знаков» конспирологи выделяют обложку к альбому Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, вышедшему год спустя. На ней над Маккартни видна рука, изображающая жест, символизирующий смерть. Также на обложке изображены желтые цветы – символ прощания.



На барабане группы имеется надпись Lonely Hearts, а отражение на нем показывает числа 11 и 9, после которых идет фраза He die (Он умер). По версиям конспирологов, 9- это дата смерти, а 11 – месяц ноябрь.

Сам Маккартни с юмором относится к этой популярной легенде и лишь высмеивает тех, кто пытается доказать ему, что он умер.