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На четвертом Музыкальном образовательном форуме Леонида Агутина, начавшемся в Красной Поляне 1 июля, появилась певица Анжелика Варум, которая вместе с супругом исполнила одну из его песен. Кроме того, на мероприятие съехались молодые таланты со всей страны, которые не только общались друг с другом, но и получали полезные знания в сфере искусств.

Именно участники форума и опубликовали видеозапись выступления Агутина и Варум, отметив, что певица, долго не появлявшаяся на публике, стала более стройной и выглядит просто великолепно.

Напомним, что ранее Варум подвергли критике. Подписчики писали, что она сильно постарела и выражали возмущение ее чрезмерно домашним видом. Также ходили слухи, что певица уехала из страны и намерена развестись с мужем, но она опровергла эти домыслы еще в июне прошлого года, появившись вместе с Агутиным на открытии нового сезона Музыкальной академии. Критику Анжелика не воспринимает, она практически не проявляет активности в социальных сетях и редко балует поклонников появлением на сцене.

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