Причина резкого похудения популярного артиста Филиппа Киркорова объясняется последствиями пластических операций. Об этом «Пятому каналу» заявил пластический хирург Тигран Алексанян.

По его словам, внешний вид российского певца является прямым следствием реакции организма на последствия пластических операций. Поэтому Киркорову необходимо будет пройти комплекс процедур, чтобы полностью восстановиться после хирургического вмешательства. По мнению Алексаняна, артисту убрали слишком большое количество жира в ходе пластической операции.

Пластический хирург объяснил, что в ходе процедуры липосакции артисту откачали примерно шесть-семь литров жира, поэтому визуально Киркоров похудел примерно на семь килограмм. В настоящий момент жировые ткани артиста восстанавливаются, однако данный процесс требует времени.

У каждого пациента период восстановления занимает разное время. Также огромное значение для быстрого восстановления имеет строгое выполнение всех рекомендаций врача, резюмировал Алексанян.