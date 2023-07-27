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Латвийская певица Лайма Вайкуле организовала свой собственный музыкальный фестиваль «Рандеву», который стартовал 26 июля в Юрмале. Писатель Юрий Поляков прокомментировал данное мероприятие в беседе с корреспондентом «АиФ».

По словам Вайкуле, она принципиально не приглашала к себе на фестиваль артистов из России, хотя на его сцене и выступят некоторые российские артисты, покинувшие страну после 24 февраля 2022 года. При этом писатель Поляков отмечает, что латвийский фестиваль стал местом сбора для «поющих русофобов».

Поэтому участвовать в мероприятии, организованном человеком призывавшим сносить памятники советским воинам-освободителям, оскорбительно для любого здравомыслящего человека.

Поляков отметил, что родной дядя Лаймы Вайкуле служил в рядах СС, поэтому она воспитывалась в «русофобской семье». Причем в советское время она просто не афишировала свою позицию, так сказать, «не выносила мусор из избы».

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