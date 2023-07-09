Видеозапись с певицей Верой Брежневой, которая отказалась от псевдонима и вновь стала Галушкой, вызвало негативную реакцию пользователей Сети, сообщило издание «Аргументы и Факты».

Напомним, на кадрах Вера исполняет песню «Любовь спасет мир» на русском языке», но при этом размахивает украинским флагом.

«Некоторые песни невозможно петь на украинском, а заработать хочется, вот она и пытается оправдаться перед хохлами, размахивая нацистским флагом», – прокомментировала концерт Брежневой одна из зрительниц.

Некоторые пользователи напомнили, что певица в Прибалтике пробовала петь на украинском, но долго не выдержала и перешла на русский.

«Ну надо же как-то зарабатывать… Россию потеряла навсегда, загранице эта средненькая певичка не нужна. А на окраине тряпочкой помахала, да и заработала что-нибудь», – написала в комментариях Котлярова Ольга.

Пользователь Inna отметила, что без русских такие «звезды» оказывают никем и совсем никому не нужными.

Напомним, Брежнева осудила специальную военную операцию сразу после ее начала и выехала из России, где сделала достаточно неплохую карьеру. Она регулярно выступала на ТВ, разъезжала по стране с концертами, зарабатывая крупные гонорары. Теперь она заявляет, что поет только для того, чтобы спонсировать украинскую армию.