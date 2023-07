Пользователь портала IGN под ником RuFiOoo составил список из 500 лучших компьютерных игр за всю историю индустрии, основанный на математическом анализе данных.

По словам автора рейтинга, для составления списка он провел подробный анализ 80 списков самых интересных игровых проектов, при этом предпочтение при оценке игр отдавалось более современным тайтлам. По мнению RuFiOoo, пробиться в топ современным играм намного сложнее, чем это было еще десятилетие тому назад.

В финальный топ-500 смогли попасть только те проекты, который занимали высокие места сразу в нескольких подобных рейтингах. Именно по этой причине в список не попали такие современные игры, как Elden Ring и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Первую десятку «математического» рейтинга возглавил проект The Legend of Zelda: Breath of the Wild. На второй ступеньке расположилась культовая игра «Тетрис». На третьем месте – The Last of Us. Далее идут такие игровые проекты, как The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Half-Life 2, Super Mario 64, The Legend of Zelda: A Link to the Past, «Ведьмак 3», Resident Evil 4 (2005) и GTA 5.