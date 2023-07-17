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Специалистами из сингапургского Национального университета была разработана методика хранения данных в живой ДНК. Разработка включает в себя биологическую версию камеры BacCam, впечатывающей изображения в структуру живых клеток. Таким образом, штрихкодами помечаются клетки с целью извлечения из них информации.

По результатам исследования этот биологический резервуар вмещает в себя до 215 млн гигабайт данных в одном грамме материала. При правильных условиях он может быть долговечным. Принцип работы данной камеры заключается в свечении синего и красного лазеров, запускающих экспрессию генов. Специально созданные бактерии кодируют данные в ДНК для систематизации и извлечении алгоритмов машинным способом.

По словам разработчиков, данное изобретение может стать основой для создания инновационных методов в области хранения данных. Эта разработка способна преобразовать существующие технологии по сбору данных в биологическую структуру.

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