21 июля состоялась премьера фильма «Барби» режиссера Греты Гарвик. До России эта картина еще не докатилась, но знаменитости уже сейчас копируют образ главной героини. Этот тренд поддержала телеведущая и певица Ольга Бузова.

На съемках программы «Новые звезды в Африке» она продемонстрировала яркий наряд в стиле Барби в социальных сетях, выложив соответствующее видео.

«Ярко врываемся в новую рабочую неделю. Barbie. Олечки, сегодня наш день Ангела», – сообщила телеведущая.

Подавляющее большинство поклонников назвали эффектными фотографии и видео певицы в трендовом сейчас образе, а также высказали слова поддержки. Некоторые комментаторы даже предложили Бузовой задуматься о съемках в российской адаптации «Барби», если таковая выйдет на экраны.