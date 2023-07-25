ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

21 июля состоялась премьера фильма «Барби» режиссера Греты Гарвик. До России эта картина еще не докатилась, но знаменитости уже сейчас копируют образ главной героини. Этот тренд поддержала телеведущая и певица Ольга Бузова.

На съемках программы «Новые звезды в Африке» она продемонстрировала яркий наряд в стиле Барби в социальных сетях, выложив соответствующее видео.

«Ярко врываемся в новую рабочую неделю. Barbie. Олечки, сегодня наш день Ангела», – сообщила телеведущая.

Подавляющее большинство поклонников назвали эффектными фотографии и видео певицы в трендовом сейчас образе, а также высказали слова поддержки. Некоторые комментаторы даже предложили Бузовой задуматься о съемках в российской адаптации «Барби», если таковая выйдет на экраны.

Вам может понравиться

Асмус в откровенном купальнике выполнила серию акробатических трюков на отдыхе в Турции

Актриса Кристина Асмус отправилась на отдых в Турцию и уже оттуда вышла на связь с подписчиками в социальных сетях. Она опубликовала несколько эффектных фото в купальнике телесного цвета. Асмус мгновенно

Виктория Дайнеко рассказала о своей влюбленности в Мигеля

Российская певица Виктория Дайнеко, которая начала свою головокружительную карьеру после победы на «Фабрике звезд-5», рассказала, что случайно попала на кастинг. В документальном фильме «Фабрика звезд. 20 лет спустя» певица рассказала,