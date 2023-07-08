В 2023 году хедлайнера гала-концерта, посвященному Дню города в Калининграде, подыскивали по принципу официально утвержденного девиза мероприятия – «Город славен именами героев».

По словам начальника отдела культуры администрации Арины Шарафеевой, среди прочих артистов на празднике предложили выступить в том числе и Олегу Газманову, который является «Почетным гражданином» Калининграда. Однако российский артист «вежливо отказал» организаторам мероприятия.

Шарафеева подчеркнула, что в настоящий момент очень сложно организовать выступление достойного артиста в определенные даты, поскольку большая часть российских исполнителей уже занята выступлениями в других регионах по причине плотных гастрольных графиков. При этом Олег Газманов будет выступать в конце июля в Светлогорске, где ему необходимо будет собирать зал и делать кассу. Поэтому артист «вежливо отказал» в выступлении на День города, резюмировала Шарафеева.

В этом году хедлайнером гала-концерта в Калининграде будет Денис Майданов, кандидатура которого уже была согласована с правительством Калининградской области.