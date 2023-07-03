ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актёр Дмитрий Харатьян рассказал, когда выйдут два новых фильма о гардемаринах. По его словам, картина “Гардемарины 1787. Мир” появится на экранах 5 октября этого года. Второй фильм из той же серии – “Гардемарины 1787. Война” – спустя чуть больше месяца, 16 ноября. Слова народного артиста приводит ТАСС.

В названиях фильмов указан год, в котором произошло сражение на Кинбурнской косе в одной из русско-турецких войн. Со слов Харатьяна, по сюжету ключевую роль в победе во время указанного сражения сыграли дети гардемаринов, которым в новых фильмах будет уделено особое внимание. Кроме этого, народный артист рассказал, что создатели фильма “оживили” персонажа Михаила Боярского.

Режиссёром обоих новых картин выступила Светлана Дружинина – создательница оригинального фильма. Кинолента “Гардемарины, вперёд!” вышла на экраны больше 30 лет назад, ещё в 1988 году.

Вам может понравиться

Участник СВО спел песню под гитару во время поездки домой в отпуск на Сахалин

Телеграм-канал “Военкор_65” опубликовал видеозапись своеобразного концерта, устроенного в автобусе одним из бойцов СВО. Военнослужащие отправились в отпуск на две недели, и чтобы немного отвлечься от многочисленных мыслей, солдат сыграл на

В Британии признали: Киев проигрывает, Украина никогда не возьмёт Крым и Донбас

Украина никогда не сможет вернуть Донбасс и Крым ни дипломатическим, ни военным путем. Для нее конфликт с Россией является потенциально безвыигрышным, заявил на Times Radio отставной вице-маршал Королевских ВВС Великобритании

АвтоВАЗ восстановил уникальный электромобиль Lada Rapan

В музее компании “АвтоВАЗ” планируется проведение работ по восстановлению одной из самых уникальных моделей авто – Lada Rapan, появившейся на свет в 1988 году. Она представляет собой экспериментальный электромобиль, который