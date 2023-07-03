Актёр Дмитрий Харатьян рассказал, когда выйдут два новых фильма о гардемаринах. По его словам, картина “Гардемарины 1787. Мир” появится на экранах 5 октября этого года. Второй фильм из той же серии – “Гардемарины 1787. Война” – спустя чуть больше месяца, 16 ноября. Слова народного артиста приводит ТАСС.

В названиях фильмов указан год, в котором произошло сражение на Кинбурнской косе в одной из русско-турецких войн. Со слов Харатьяна, по сюжету ключевую роль в победе во время указанного сражения сыграли дети гардемаринов, которым в новых фильмах будет уделено особое внимание. Кроме этого, народный артист рассказал, что создатели фильма “оживили” персонажа Михаила Боярского.

Режиссёром обоих новых картин выступила Светлана Дружинина – создательница оригинального фильма. Кинолента “Гардемарины, вперёд!” вышла на экраны больше 30 лет назад, ещё в 1988 году.