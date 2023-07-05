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77-летний режиссер Никита Михалков с юмором отреагировал на отказ актера Кирилла Кяро работать с ним. Напомним, артист ранее написал, что его взгляды совершенно не совпадают с позицией Михалкова, поэтому в его фильмах он бы сниматься не стал.

«С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании», – ответил Никита Михалков на рассуждения актера.

Напомним, что Кяро, известный по сериалам «Консультант», «Эпидемия», другим популярным проектам, отметил, что его нежелание сниматься у Михалкова связано совсем не с политикой. Он просто считает, что «между ними пропасть», поэтому откровенности и искренности в отношениях между актером и режиссером никогда не будет.

Примерно то же самое Кяро заявил и о режиссере Карене Шахназарове, отказавшись сниматься заодно и у него.

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