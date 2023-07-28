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Кумиры миллионов советских зрителей до сих пор вызывают трепет в душе во время просмотра фильмов с их участием. Канал Дзен «КиноВояж и не только» составил Топ-5 актеров советского кино, чья внешность и до сих пор может считаться эталонной.

Знаменитый Штирлиц вызывал восхищение у многих советских барышень. А мужчины пытались копировать прическу и стиль Вячеслава Тихонова, сыгравшего главную роль в знаменитой киноленте «Семнадцать мгновений весны».

Одним из самых красивых актеров в отечественном кинематографе считался Владимир Коренев. Он получил известность благодаря своей роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия».

Голубоглазый блондин Олег Видов имел огромные шансы на покорение советского кинематографа. Однако актер решил покинуть родную страну, женившись на гражданке Югославии. Но в конечном счете он иммигрировал в США, где продолжил свою актерскую карьеру.

Андрей Харитонов стал известен широкой публике своей работой в фильме «Овод». Этот красавец-мужчина, по которому страдало множество советских поклонниц, вел очень «закрытый» образ жизни.

Александр Абдулов в молодости покорил не одно женское сердце. Он привлекал своей необычайной харизмой и интересной внешностью. Актер сыграл более 100 ролей.

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