Мир крутых спортивных автомобилей и неуемной скорости наводит нас на мысли о всемирно известной саге о приключениях Доминика Торетто и его друзей.

Однако, если вы уже насладились всеми частями «Форсажа», не стоит забывать о других захватывающих фильмах, посвященных гонкам.

Вот ТОП-5 увлекательных картин на эту тему, которые заслуживают внимания:

«Ford против Ferrari» (США, 2019 год, режиссер Джеймс Мэнголда). «Гонка» (Великобритания, США, 2013 год, режиссер Рон Ховард). «Малыш на драйве» (США, 2017 год, режиссер Эдгар Райт). “Самый быстрый «Индиан» (США, Япония, Новая Зеландия, 2005 год, режиссер Роджер Дональдсон). “Мишель Вальян: Жажда скорости» (Франция, 2003 год, режиссер Луи-Паскаль Кувлера).

В каждом из этих фильмов зрители окунутся в захватывающий мир гоночных страстей, а напряженные сюжеты и потрясающие автомобильные сцены обязательно завладеют вниманием.