Мир крутых спортивных автомобилей и неуемной скорости наводит нас на мысли о всемирно известной саге о приключениях Доминика Торетто и его друзей.
Однако, если вы уже насладились всеми частями «Форсажа», не стоит забывать о других захватывающих фильмах, посвященных гонкам.
Вот ТОП-5 увлекательных картин на эту тему, которые заслуживают внимания:
- «Ford против Ferrari» (США, 2019 год, режиссер Джеймс Мэнголда).
- «Гонка» (Великобритания, США, 2013 год, режиссер Рон Ховард).
- «Малыш на драйве» (США, 2017 год, режиссер Эдгар Райт).
- “Самый быстрый «Индиан» (США, Япония, Новая Зеландия, 2005 год, режиссер Роджер Дональдсон).
- “Мишель Вальян: Жажда скорости» (Франция, 2003 год, режиссер Луи-Паскаль Кувлера).
В каждом из этих фильмов зрители окунутся в захватывающий мир гоночных страстей, а напряженные сюжеты и потрясающие автомобильные сцены обязательно завладеют вниманием.