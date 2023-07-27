ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мир крутых спортивных автомобилей и неуемной скорости наводит нас на мысли о всемирно известной саге о приключениях Доминика Торетто и его друзей. 

Однако, если вы уже насладились всеми частями «Форсажа», не стоит забывать о других захватывающих фильмах, посвященных гонкам. 

Вот ТОП-5 увлекательных картин на эту тему, которые заслуживают внимания:

  1. «Ford против Ferrari» (США, 2019 год, режиссер Джеймс Мэнголда).
  2. «Гонка» (Великобритания, США, 2013 год, режиссер Рон Ховард).
  3. «Малыш на драйве» (США, 2017 год, режиссер Эдгар Райт).
  4. “Самый быстрый «Индиан» (США, Япония, Новая Зеландия, 2005 год, режиссер Роджер Дональдсон).
  5. “Мишель Вальян: Жажда скорости» (Франция, 2003 год, режиссер Луи-Паскаль Кувлера).

В каждом из этих фильмов зрители окунутся в захватывающий мир гоночных страстей, а напряженные сюжеты и потрясающие автомобильные сцены обязательно завладеют вниманием.

Вам может понравиться

Ольга Бузова на съемках «Новых звезд в Африке» подхватила тренд на образ Барби

21 июля состоялась премьера фильма «Барби» режиссера Греты Гарвик. До России эта картина еще не докатилась, но знаменитости уже сейчас копируют образ главной героини. Этот тренд поддержала телеведущая и певица

В Голливуде вычислили поставщиков пиратских копий фильмов в Россию

Премьера новейших фильмом «Оппенгеймер» и «Барби» в России отложена до весны, так как в Голливуде обнаружили источник, поставлявший в РФ пиратские копии. «Ведомости» сообщают, что данный канал в настоящий момент

Певица Юта выпустила клип о спецоперации с командирами морпехов Струной и Рокотом

Певица Анна Осипова, более известная публике под псевдонимом Юта, недавно представила свой новый клип, посвященный специальной военной операции, проходящей на Украине. Ролик на песню под названием «За ленту» был опубликован