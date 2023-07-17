ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Фигурист Евгений Плющенко поделился радостной новостью о своем 10-летнем сыне Александре, которого он воспитывает с продюсером Яной Рудковской. В своем личном блоге Плющенко рассказал о том, что его сын совершил свой актерский дебют.

Оказалось, что Александр получил роль в продолжении трилогии «Д’артаньян и три мушкетера». Вместе с 9-летней дочерью рэпера Тимати, Алисой, они сыграют главных героев в детстве. Таким образом, сын спортсмена станет «мини Д’артаньяном», а Алиса – «маленькой Миледи».

Александр и Алиса исполнят свои роли в компании Михаила Сергеевича Боярского и других известных актеров советского кино. Плющенко с нетерпением ждет премьеры и поделился кадрами со съемок.

Звездная мама Александра, Яна Рудковская, также выразила свою радость по поводу этой новости. В комментариях под публикацией она оставила смайлы в виде красного сердца.

Вам может понравиться

На фестивале Славянский базар Лариса Долина выступала в золотом наряде, а Суханкина удивила своей прической

Второй день фестиваля «Славянский базар» порадовал зрителей двумя большими концертами на сцене витебского летнего амфитеатра. Один концерт был  посвящен 85-летию народного артиста Советского союза Игоря Лученка. А «Золотой хит» радовал

Лариса Долина продемонстрировала глубокое декольте в золотом платье на «Славянском базаре»

Народная артистка России Лариса Долина выступила на фестивале «Славянский базар», проводимом в Витебске. Артистка выбрала для своего выступления роскошное платье макси длины золотистого цвета. Наряд 67-летней исполнительницы был украшен вышивкой

Актерский профсоюз SAG-AFTRA объявил самую масштабную за последние 90 лет забастовку в Голливуде

Актеры и сценаристы, работающие в Голливуде, при поддержке профсоюза SAG-AFTRA начали масштабную забастовку с требованиями об увеличении зарплатных отчислений, получаемых от показов на стриминговых сервисах. Также американские кинематографисты добиваются введения