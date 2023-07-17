Фигурист Евгений Плющенко поделился радостной новостью о своем 10-летнем сыне Александре, которого он воспитывает с продюсером Яной Рудковской. В своем личном блоге Плющенко рассказал о том, что его сын совершил свой актерский дебют.

Оказалось, что Александр получил роль в продолжении трилогии «Д’артаньян и три мушкетера». Вместе с 9-летней дочерью рэпера Тимати, Алисой, они сыграют главных героев в детстве. Таким образом, сын спортсмена станет «мини Д’артаньяном», а Алиса – «маленькой Миледи».

Александр и Алиса исполнят свои роли в компании Михаила Сергеевича Боярского и других известных актеров советского кино. Плющенко с нетерпением ждет премьеры и поделился кадрами со съемок.

Звездная мама Александра, Яна Рудковская, также выразила свою радость по поводу этой новости. В комментариях под публикацией она оставила смайлы в виде красного сердца.