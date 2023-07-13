Информационное агентство Е1.ru сообщает, что творческое объединение «Уральские пельмени» сейчас работает над созданием нового телепроекта для канала СТС. Ожидается, что новое шоу выйдет в эфир осенью текущего года.

По словам актера Сергея Исаева, «Уральские пельмени» сейчас заняты над созданием нового проекта, получившего название «Уральские умельцы». Первые снимки со съемок были опубликованы актером на его личной странице в популярной соцсети. «Съемки нового секретного проекта идут (или едут?) полным ходом», – написал Исаев в личном блоге.

Все ли участники команды примут участие в новом проекте на данный момент не известно. Но по имеющимся снимкам из социальных сетей уже стало ясно, что в новом шоу снимаются Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов и Сергей Исаев.

Кроме «Уральских умельцев» творческое объединение работает над созданием телевизионного сериала под названием «Мама будет против». Стоит отметить, что роль мамы с характером исполняет Дмитрий Брекоткин.