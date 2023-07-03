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В рамках международного кинофестиваля документального кино «Докер», проходящего в Москве, представили картину о тульской порноактрисе Еве Бергер.

Режиссером, сценаристом и продюсером документальной картины выступила Ольга Смирнова. Фильм «Портрет Ева» стал ее первой работой, которую она создала во время обучения на Высших курсах сценаристов и режиссеров (мастерская Павла Лунгина и Ирины Волковой).

Актриса фильмов для взрослы Ева Бергер (настоящее имя Никитина Надежда Александровна) написала, что для нее данная картина является историей «бунта маленького человека, который пытается найти себя, вопреки сложившимся в обществе установкам и подготовленной для него судьбе».

В документальном фильме рассказывается история бывшей учительницы литературы из Тульской области, прославившейся в качестве актрисы фильмов для взрослых. Картина также будет представлена на кинофестивале Huesca Film Festival в Испании.

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