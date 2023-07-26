Ремейк сказки «Русалочка», заработавший с момента премьеры в кинотеатрах 560 миллионов долларов, появился на платформах Amazon Prime Video и Disney+. В сентябре мюзикл с темнокожей Холли Бейли в роли морской принцессы Ариэль можно будет также найти в форматах DVD, Blu-ray и HD.

Бюджет сказки оценивается в 250 млн долларов на производство и еще 140 миллионов на продвижение. Кроме того, обозначены и «дополнительные расходы» в 86 млн, однако никаких уточнений к ним нет. Уже можно говорить о том, что проект окупился. Компания Disney планирует получить около 280 миллионов долларов за продажи фильма на дисках и показ по ТВ.

Сюжет сказки неизменен – принцесса Ариэль влюбляется в принца Эрика и чтобы быть вместе с возлюбленным, заключает сделку с колдуньей Урсулой. Она получает ноги, но остается без голоса. И только настоящая любовь может все изменить.