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Голливудская актриса Марго Робби во время презентации фильма «Барби» пообещала продюсерам картины кассовые сборы в один миллиард долларов. Об этом артистка рассказала журналистам издания Collider.

Робби отметила, что невероятно верила в успешность данного проекта, несмотря ни на что. Поэтому она пообещала продюсерам фильма очень высокую прибыль. В качестве примера Марго привела фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода», который стал мегапопулярным на международном уровне. Актриса отметила, что с прибылью в 1 миллиард долларов, конечно, погарячилась, однако она была уверена, что фильм будет невероятно популярным. «Но мне же нужно было продать им идею, понимаете», – рассказала актриса во время беседы с журналистами Collider.

Отметим, что фильм «Барби» выйдет в мировой прокат 20 июля 2023 года. По предварительным пресс-релизам критики дали весьма высокие оценки данной картине. Главные роли в фильме исполнили голливудские актеры Марго Робби (Барби) и Райан Гослинг (Кен).

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