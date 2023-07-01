Певица Люся Чеботина сообщила, что никакого конфликта между ней и холдингом “Русская медиагруппа” нет и быть не может. Песни исполнительницы пропали из эфира канала Ru.Tv, а также радиостанций “Хит ФМ” и “Русское радио” совсем по другой причине.

“Это была моя инициатива, но не по той причине, которую написали в СМИ, вы все позже узнаете. Для меня это просто новый карьерный этап, я чувствую, что нужно расти и выходить из зоны комфорта”, – цитирует певицу “Пятый канал”.

Она отметила, что намерена выйти из ранее намеченных границ, что позволит поклонникам совсем скоро услышать новые композиции.

Напомним, песни в исполнении Люси действительно исчезли из ротации радиостанций “Русской медиагруппы”. Практически сразу начали распространяться слухи о конфликте между певицей и холдингом.