Популярная певица Лолита в беседе с журналистом недавно призналась, что в самом начале своего творческого пути настолько «отвратительно» пела, из-за чего окружающие сравнивали ее с кастрированным котом.

Певица вспомнила, что свой путь на сцене она начала в возрасте 25 лет, хотя сейчас молодые исполнители начинают свой путь на эстраде намного раньше. Однако, по словам певицы, в начале своей карьеры ее пение было настолько «отвратительным, что надо было ставить памятник тем зрителям, которые все-таки решались приходить на концерты».

Лолита подчеркнула, что не считает свой сегодняшний голос эталоном, но по сравнению с началом своей карьеры прогресс просто огромный. Поэтому певица призвала не критиковать молодых исполнителей, поскольку они владеют только теоретическими знаниями после завершения учебы. При этом с практикой и опытом будут улучшаться их профессиональные навыки, резюмировала певица.