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Актриса Лили-Роуз Депп, исполняющая главную роль в сериале «Кумир», выступила на защиту шоу во время своего интервью для Vogue Australia. Лили-Роуз отметила, что многие необоснованно критикуют сериал, содержащий драму, которую некоторые зрители назвали «порно с пытками».

По словам актрисы, она знала, что сериал будет провокационным и не уклоняется от этого. Депп отметила, что такие шоу рассчитаны не на простого обывателя. «Меня никогда не интересовали пуританские проекты», – заявила Лили-Роуз. Также дочь Джонни Деппа добавила, что в процессе съемок чувствовала себя защищено. Она выразила благодарность съемочной группе, которая обеспечила безопасность и комфорт во время съемки откровенных и пикантных сцен с ее участием.

Сериал «Кумир» рассказывает о юной поп-певице, переживающей кризис в своей карьере. Девушка знакомится с загадочным мужчиной Тедросом (роль исполнил рэпер The Weeknd), который круто меняет ее жизнь, но при этом использует достаточно насильственные методы. Данный сериал включает в себе достаточно откровенные сцены, поэтому получил множество негативных отзывов как от зрителей, так и от профессиональных критиков.

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