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Портал Lenta.ru опубликовал двадцатку лучших сериалов, которые рекомендованы к просмотру всем, кто любит фильмы разных жанров. В их число попали и уже начавшиеся проекты, такие как «Там, где цветет полынь», и продолжения уже известных сериалов «Чем мы заняты в тени», «Пищеблок», «Благие знамения».

В ТОП включены не только российские, но и зарубежные сериалы от «Парамаунт Пикчерз», Netflix и других известных компаний. К примеру, ценители фантастики смогут насладиться просмотром продолжения мультсериала «Футурама», а любители хоррора – комедией в любимом жанре «Ужас Долорес Роуч».

Вся двадцатка целиком выглядит следующим образом:

1.«Там, где цветет полынь»

2.«Тяни, Сундук»

3.«Ужас Долорес Роуч»

4.«Пищеблок»

5.«Чудотворцы»

6.«Вечеринка»

7.«Замкнутый круг»

8.«Зеленый свет»

9.«Чем мы заняты в тени»

10.«Основание»

11.«Правосудие: Первобытный город»

12. «Кокетка»

13. «Спецназ: Львица»

14.«Футурама»

15.«Скрежет металла»

16.«Ведьмак»

17. «Благие знамения»

18.«Хилы»

19.«Полезные советы от Джона Уилсона»

20. «Родители года».

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