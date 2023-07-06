Портал Lenta.ru опубликовал двадцатку лучших сериалов, которые рекомендованы к просмотру всем, кто любит фильмы разных жанров. В их число попали и уже начавшиеся проекты, такие как «Там, где цветет полынь», и продолжения уже известных сериалов «Чем мы заняты в тени», «Пищеблок», «Благие знамения».
В ТОП включены не только российские, но и зарубежные сериалы от «Парамаунт Пикчерз», Netflix и других известных компаний. К примеру, ценители фантастики смогут насладиться просмотром продолжения мультсериала «Футурама», а любители хоррора – комедией в любимом жанре «Ужас Долорес Роуч».
Вся двадцатка целиком выглядит следующим образом:
1.«Там, где цветет полынь»
2.«Тяни, Сундук»
3.«Ужас Долорес Роуч»
4.«Пищеблок»
5.«Чудотворцы»
6.«Вечеринка»
7.«Замкнутый круг»
8.«Зеленый свет»
9.«Чем мы заняты в тени»
10.«Основание»
11.«Правосудие: Первобытный город»
12. «Кокетка»
13. «Спецназ: Львица»
14.«Футурама»
15.«Скрежет металла»
16.«Ведьмак»
17. «Благие знамения»
18.«Хилы»
19.«Полезные советы от Джона Уилсона»
20. «Родители года».