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Народная артистка России Лариса Долина выступила на фестивале «Славянский базар», проводимом в Витебске. Артистка выбрала для своего выступления роскошное платье макси длины золотистого цвета.

Наряд 67-летней исполнительницы был украшен вышивкой и бахромой со стразами. В качестве украшения артистка выбрала серьги и кольца с жемчугом. Акцент в довольно ярком наряде был сделан на зоне декольте. Несмотря на свой возраст, певица не боится открывать некоторые участки своего тела, так как считает, что пребывает в великолепной форме.

Стоит обратить внимание на маникюр Долиной, который также был ярким и блестящим. Ногти артистки были достаточно внушительной длины, причем на одной руке покрытие подходило в тон к ее сценическому наряду, а вот на другой был выполнен контрастный маникюр.

На концерте Лариса Долина порадовала зрителей своим отменным выступлением. На сцене витебского летнего амфитеатра артистка исполнила композицию «Унесенные ветром».

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