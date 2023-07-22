Ксения Собчак, известная журналистка и телеведущая, поделилась своими эмоциями от посещения концерта группы «Сплин», на котором присутствовало мало зрителей. В своем Telegram-канале она рассказала о том, как ее это расстроило.

Собчак опубликовала видео, на котором запечатлела полупустой стадион в испанском городе Марбелья, где должен был выступить любимый коллектив. «Сплин» – артисты, которых она обожает с детства, и увидеть такой зал ее глубоко огорчило. Она выразила свою обиду за них.

Одними из наиболее значимых композиций группы, по словам Собчак, являются «Черновики» и «Маяк». Она подчеркнула, что вчера она чувствовала такую горечь, что не смогла удержать слезы. Эта ситуация показала ей, насколько качество музыки и количество зрителей могут быть разными вещами.