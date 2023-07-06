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Седьмой фильм франшизы «Миссия невыполнима» под названием «Dead Reckoning Part One» получил высокие оценки и восторженные рецензии. Том Круз, один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда и известный любитель рисковать на съемочной площадке, продолжает быть надежным источником прибыли для студий.

На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил оценку 98% «свежести» на основе более чем 100 рецензий, а на Metacritic (недоступном в РФ) его оценка составила 82 из 100. На данный момент на IMDb рейтинг фильма еще не сформирован. Критики восторженно отзываются о темпе фильма, качестве диалогов и впечатляющей визуальной составляющей, которые являются причиной приверженности зрителей приключениям Итана Ханта.

За режиссуру фильма отвечал Кристофер МакКуорри, а в главных ролях снялись Ребекка Фергюсон, Винг Реймз, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Индира Варма, Чарльз Парнелл, Кэри Элвес и Шей Уигэм.

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