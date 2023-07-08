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Издание Collider опубликовало материал о предстоящем фильме «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана. В беседе с главным редактором издания Нолан заявил, что не собирается использовать компьютерную графику (CGI) в фильме. Все спецэффекты будут выполнены практическими способами.

На данный момент нет информации, каким способом режиссеру удалось снять достаточно сложные сцены в фильме без использования компьютерных технологий. В картине присутствует много подобных сложных сцен, в которых, кажется, нельзя обойтись без компьютерной графики.

Еще в декабре 2022 года Кристофер Нолан заявил, что ему удалось снять сцену по тестированию ядерного оружия без использования компьютерных технологий. Подробности режиссер не пожелал раскрывать, однако он отметил, что воплотить в жизнь подобного рода взрыв, чтоб он был похож на ядерный, было очень сложно.

По всей вероятности, в «Оппенгеймере» режиссер будет опираться на использование практических эффектов. Возможно, будет присутствовать и так называемая «дорисовка» кадров, но традиционными способами, без использования  CGI.

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