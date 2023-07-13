В белорусском Витебске проходит ежегодный фестиваль искусств «Славянский базар», на котором главным выступлением стало большое сольное шоу российского артиста Сергея Лазарева. Артист включил в свое выступление новые номера, которые очень понравились публике.

Например, во время исполнения одной из своих песен Лазарев «избивает» одну из своих танцовщиц по мягкому месту. Показательно, что подобный сценический прием уже использовал во время своего концерта популярный российский певец Филипп Киркоров. Во время концерта под открытым небом поклонники Лазарева активно подпевали артисту и даже зажигали мерцающие огни под его композиции.

Фестиваль «Славянский базар» проводится ежегодно на протяжении 30 лет, причем организаторы не отменяли его даже в годы пандемии. В церемонии торжественного открытия XXXII Международного фестиваля приняли участия такие артисты, как Сергей Лазарев, Лев Лещенко, Ангелина Вовк, Елена Ваенга, Владимир Пресняков, Дмитрий Харатьян, Александр Маршал, Анатолий Ярмоленко, Варвара, Юрий Маликов и другие.