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В 1988 году на экраны вышел фильм «Маленькая Вера», который привел в восторг неискушенного советского зрителя. Каждая его сцена была буквально пронизана безрассудностью и прямолинейностью. Он показал реальные проблемы советских семей, о которых никто ранее не упоминал.

Главную героиню фильма сыграла актриса Наталья Негода, которая в буквальном смысле проснулась знаменитой. Мнения советского зрителя, ранее ничего подобного не видевшего или видевшего только на западных видеокассетах, разделились. Одни восхищались смелостью актрисы, ее профессионализмом и отвагой, которая дала возможность сыграть весьма сложную роль.

Другие, напротив, подвергли «Маленькую Веру» критике за то, что она снималась в интимных сценах.

Фильм стал популярным мгновенно, причем не только в СССР, но и далеко за его пределами. А вот карьера главной звезды картины Натальи Негоды начала быстро убывать. Актриса уезжала в США, пытаясь прорваться там, но затем снова вернулась в Россию.

О ее личной жизни известно очень мало, так как Наталья не торопилась делиться подробностями с журналистами. Она уехала в США с экономистом, с которым вскоре развелась и даже не успела завести детей. Сейчас актрисе 59 лет. Она живет в Москве, предпочитает уединение и почти не появляется на различных мероприятиях.

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