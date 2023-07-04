В июле выйдет на экраны не много новых сериалов, но они представлены в разных жанрах, что позволит удовлетворить любые вкусы зрителей. Издание «Вокруг.ТВ» выбрало только самые интересные проекты.

Так, 1 июля состоялась премьера сериала «Там, где цветет полынь», созданного по роману Ольги Птицевой. Снят он в жанре подростковой мистической драмы. Зрителей ожидает всего шесть серий по 15 минут.

6 июля ожидается выход сериала «Тяни, Сундук». Это спин-офф проекта «Зема», рассказывающий о приключениях одного из главных персонажей Дениса Сундукова.

7 июля выйдет сериал в жанре комедийного хоррора «Ужас Долорес Роуч» от Amazon, а 13-го на экранах появится проект Стивена Содерберга «Замкнутый круг».

Кроме того, издание выделило продолжение легендарного мультсериала «Футурама», которое можно будет посмотреть с 24 июля, проекты «Львица» от «Парамаунт Пикчерз» и «Правосудие: Первобытный город» от FX. 27 июля выйдет также комедийный боевик «Скрежет металла», который снят по мотивам серии игр «Кобра Кай».