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Певица Ирина Дубцова высказала давнюю обиду на рэпера Тимоти в подкасте «Неформат», сообщает «Пятый канал». Исполнительница и автор рассказала, что все дело в песне «Не сходи с ума».

По словам Дубцовой, команда рэпера указана ее как автора слов. Однако мелодия к этой композиции была также написана ею, о чем никто почему-то не вспомнил.

Карина Кросс, которая ведет подкаст на Первом канале, поинтересовалась, во сколько обойдется заказ песни у Ирины Дубцовой. Певица ответила, что ее композиции очень дорогие, причем далеко не все заказы она готова брать. Ведь написание песни не только занимает немало времени, но и требует вдохновения.

«На самом деле на меня обижается огромное количество моих коллег, которым я до сих пор за много лет так и не написала песню. Они ждут, просят, но у меня иногда просто вот не идет», – объяснила Ирина.

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