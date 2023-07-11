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Голливуд находится на пороге потенциальной забастовки, поскольку Гильдия американских актеров (SAG-AFTRA) и Ассоциация продюсеров США (AMPTP) не смогли достичь согласия по ключевым вопросам в ходе переговоров, запланированных на завершение 12 июля. Это может привести к прекращению работы артистов и значительному влиянию на индустрию развлечений.

Главными спорными моментами стали повышение оплаты труда и улучшение условий работы, особенно в свете быстрого развития онлайн-кинотеатров. Актеры и актрисы, представленные в составе SAG-AFTRA, высказали коллективную обеспокоенность и готовятся к возможным протестам и мерам противостояния.

SAG-AFTRA объединяет около 160 тысяч членов, включая таких известных артистов, как Брендан Фрейзер, Дженнифер Лоуренс, Марк Руффало, Хоакин Феникс и многие другие. Если забастовка начнется, это может означать, что актеры будут вынуждены отказаться от участия в съемках фильмов и сериалов. Кроме того, им будет запрещено присутствовать на светских мероприятиях и продвигать свои работы в социальных сетях.

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