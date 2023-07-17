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Второй день фестиваля «Славянский Базар», проводимый в летнем амфитеатре Витебска, снова собрал множество зрителей. Вечерняя программа состояла из двух концертов.

На сцене выступила российская певица Елена Ваенга, исполнившая песню «С чего начинается Родина». Зрители были восхищены выступлением артистки, которая даже проронила слезу от переполнения эмоциями.

Также гостям вечера представилась возможность услышать песни ансамблей «Сябры» и «Песняры», Глеба Матвейчука, Руслана Алехно и Зары.

Очень ярким выступлением отметилась народная артистка РФ Лариса Долина, появившаяся на сцене в длинном золотом платье, украшенном бахромой со стразами и камнями. Зрители очень тепло встретили артистку и были восхищены исполнением композиции «Унесенные ветром».

По настоящему «зажечь зал» удалось «золотому голосу» группы «Мираж» Маргарите Суханкиной. Певица своим выступлением заставила зрителей подняться с мест и пуститься в пляс во время исполнения песен «Музыка нас связала», «Наступает ночь» и «Я больше не прошу».

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