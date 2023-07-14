В Лондоне прошла премьера мегаожидаемого кинофильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Мероприятие также посетила снявшаяся в этом фильме актриса Эмили Блант. Для красной дорожки Эмили отдала предпочтение элегантному брючному костюму золотого цвета с глубоким вырезом декольте. В качестве обуви актриса выбрала классические босоножки нюдового оттенка.

Во время позирования перед фотографами у Эмили случайно оголилась грудь. Однако актрису спасла ее коллега по фильму – Флоренс Пью, прикрывшая ее от ненужного внимания. В итоге папарацци смогли сделать очень забавные снимки, на которых кажется, что Эмили и Флоренс танцуют.

Ранее сообщалось, что режиссер фильма «Оппенгеймер» Кристофер Нолан снял сцену взрыва ядерного оружия без использования компьютерной графики. Режиссер отметил, что этот эпизод ему дался очень сложно, однако добиться желаемого результата ему помогла гениальная работа супервайзера по визуальным эффектам Эндрю Джексона.