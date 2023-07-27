45-летняя российская актриса театра и кино Екатерина Климова нередко радует поклонников своими фотографиями. Очередной опубликованный снимок Климовой привлек внимание многих интернет-пользователей из-за своей пикантности.

Актриса сделала фото своего лица в профиль, однако в зеркальном отражении можно разглядеть, что Екатерина в момент съемки была одета только в нижнее белье. И хотя отражение является несколько размытым, все равно можно рассмотреть силуэт фигуры актрисы. Также можно увидеть, что Климова откровенно демонстрирует зону декольте.

Фотография была сделана в гримерке актрисы. По всей вероятности, Климова продемонстрировала свой сценический образ. Ее волосы были оформлены локонами и собраны в высокую прическу. Макияж был сделан достаточно ярко, с акцентом на глаза и губы. «Театральный сезон закрыт! До встречи в сентябре!», – написала актриса.

Отмечается, что Екатерина Климова играла в постановке Сергея Алдонина «Мастер и Маргарита». Актриса исполняла роль главной героини романа Булгакова.