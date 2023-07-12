Народный артист Российской Федерации и представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный одним из первых среди представителей отечественного шоу-бизнеса выступил публично в поддержку специальной военной операции.

В своем личном Телеграм-канале артист часто пишет посты о своих коллегах, которые высказываются негативно об СВО или просто предпочитают отмалчиваться. При этом в эфире популярного YouTube-шоу «Так сказать» Запашный подверг критике своих коллег из сферы циркового искусства, которые никак не реагируют на спецоперацию.

В частности, Запашный упомянул художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре Максима Никулина, который отмалчивается касательно своей позиции по СВО. По его словам, Максим Юрьевич Никулин является резидентом Франции. Возможно, именно этим и объясняется молчание руководителя цирка. Также Никулин в ходе своего последнего интервью подчеркнул, что эмигрирует в Европу, если цирк лишиться государственной поддержки.