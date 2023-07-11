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Американский режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон во время своего интервью подтвердил информацию о планах создать несколько фильмов с продолжением картины «Алита: Боевой ангел». Об этом сообщает портал Forbes в своем материале.

По его словам, он продал свое ранчо, чтобы продолжить работу над новыми проектами уже в других локациях. При этом Кэмерон упомянул, что в его планы входит работа над новыми частями не только фильмов серии «Аватар», но также и продолжение фильмов об «Алите». Работа над продолжением картины «Алита: Боевой ангел» в настоящий момент уже идет в Остине.

Стоит напомнить, что американский режиссер выступил в роли сценариста и продюсера для первого фильма, а постановкой картины об «Алите» занимался другой звездный режиссер, а именно Роберт Родригес. Тогда на экраны вышла экранизация популярной манги, где в центре сюжетной линии находится киборг по имени «Алита», роль которой исполнила Роза Салазар.

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