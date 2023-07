Исследователи из Университета Джонса Хопкинса в США провели серию экспериментов, которые подтвердили, что люди способны слышать тишину. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Оказалось, что мозг обрабатывает тишину точно так же, как и звуки. Это объясняет, почему люди испытывают неприятные ощущения во время паузы в разговоре или тихой паузы между раскатами грома.

Для проведения исследования были проведены семь экспериментов, в которых приняли участие тысяча добровольцев. Участникам предлагалось слушать одиночные и повторяющиеся паузы на фоне различных шумов, таких как шум поезда, оживленного ресторана, рынка, детской площадки или белого шума. Они также прослушивали звуковые сигналы. Участники определяли тишину как более продолжительную и их реакция на нее была схожа с реакцией на звуковые сигналы.

Авторы исследования заключили, что эффекты и иллюзии, ранее считавшиеся характерными только для обработки звуков, возникают и в случае тишины. Это позволяет предположить, что мы действительно способны воспринимать отсутствие звука и принимать его во внимание.