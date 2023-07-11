ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса в США провели серию экспериментов, которые подтвердили, что люди способны слышать тишину. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Оказалось, что мозг обрабатывает тишину точно так же, как и звуки. Это объясняет, почему люди испытывают неприятные ощущения во время паузы в разговоре или тихой паузы между раскатами грома.

Для проведения исследования были проведены семь экспериментов, в которых приняли участие тысяча добровольцев. Участникам предлагалось слушать одиночные и повторяющиеся паузы на фоне различных шумов, таких как шум поезда, оживленного ресторана, рынка, детской площадки или белого шума. Они также прослушивали звуковые сигналы. Участники определяли тишину как более продолжительную и их реакция на нее была схожа с реакцией на звуковые сигналы.

Авторы исследования заключили, что эффекты и иллюзии, ранее считавшиеся характерными только для обработки звуков, возникают и в случае тишины. Это позволяет предположить, что мы действительно способны воспринимать отсутствие звука и принимать его во внимание.

Вам может понравиться

Ученые из США обнаружили доказательства каннибализма среди древних людей

Группа американских исследователей из Национального музея естественной истории при Смитсоновском университете обнаружила доказательства каннибализма среди древних предков современного человека. Научная статья на данную тему была опубликована в журнале Scientific Reports.