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Жителям полуострова Рейкьянес, расположенного в юго-западной части Исландии, запретили открывать окна и пользовать вентиляцией из-за опасности отравления токсичным газом, образовавшимся в результате извержения вулкана. Об этом со ссылкой на заявление исландской полиции сообщает в своем материале Reuters.

Автор статьи отмечает, что исландская полиция ограничила доступ к вулкану по причине выброса из его недр «токсичного газа, представляющего опасность для жизни». По причине слабого ветра опасная для жизни концентрация токсичного газа может скапливаться в непосредственной близости от вулкана, заявили представители правоохранительных органов.

Причиной текущего извержения вулкана стала интенсивная сейсмическая активность. Местные власти сообщают, что текущая вулканическая активность классифицируется, как «трещинное извержение». Ученые заявляют, что обычно подобная активность вулкана не приводит к выбросу большого количества пепла в стратосфере.

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