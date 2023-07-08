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Дочь музыканта Владимира Кузьмина могла принять участие еще в первой «Фабрике звезд», так как прошла кастинг. Но мама выступила против, из-за чего Соня попала в проект только с третьей попытки.

Она рассказала, что ничего хорошего из этого не вышло, так как события развивались совершенно не так, как она представляла.

«Психоз натуральный. Мы там находились в очень нездоровой среде для психики. Под прицелом пятидесяти камер круглосуточно. Это не то, что сейчас: люди спели в “Голосе” — и пошли по домам. Одно дело смотреть по телеку и думать: “Я тоже хочу”, а другое — находиться внутри, когда ты под ненатуральным светом, когда все ведут себя ненатурально, включая тебя», – сообщила Кузьмина.

Она отметила, что через неделю начала проситься домой, а затем просто сбежала с гастролей. Продюсеры «Фабрики звезд» разорвали с девушкой контракт и приняли решение больше с ней не сотрудничать. Впрочем, она и сама не хотела больше продолжать участвовать в проекте

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