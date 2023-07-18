Лайма Вайкуле собирается провести в Юрмале фестиваль под названием Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Организаторы шоу обещают выступление ряда российских звезд, признанных иноагентами в России. Среди заявленных артистов есть Алла Пугачева, Максим Галкин*, Андрей Макаревич*, Мария Максакова*.

По словам адвоката Александра Добровинского, у всех вышеперечисленных артистов репертуар состоит из песен на русском языке. Он отметил, что в Латвии украинский язык является малоизвестным, его понимает ограниченное число населения. Но Добровинский уверен, что концерт, несмотря на антироссийскую пропаганду, будет проводиться на русском языке.

Однако, по словам адвоката, в Латвии негативно относятся к россиянам, к русскому языку и России в целом. Однако большинство артистов, по всей вероятности, будут выступать с русскоязычным репертуаром. Поэтому вопрос языка выступления звезд на шоу Вайкуле вызывает больше вопросов, нежели ответов.

* Внесены Минюстом в список иностранных агентов на территории Российской Федерации