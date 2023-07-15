13 июля в Лондоне прошла закрытая премьера фильма «Оппенгеймер», которой прочат невероятный успех в прокате. Среди зрителей оказались и актеры, снявшиеся в этой картине.

Эмоционально о фильме высказался Роберт Дауни-младший, назвавший «Оппенгеймер» лучшим проектом, в котором он когда-либо участвовал.

«Я не могу дождаться, когда вы все сможете посмотреть его вместе с Киллианом Мерфи в роли нашего Оппенгеймера», – отметил актер, известный по фильмам «Железный человек», «Шерлок Холмс» и множеству других.

Картина снята на основе книги Мартина Шервина и Кая Берда «Американский Прометей: триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера». Авторы создавали ее на протяжении четверти века. Режиссером стал Кристофер Нолан, хорошо известен зрителям по таким блокбастерам, как «Интерстеллар», «Престиж», «Довод», «Темный рыцарь» и прочим.