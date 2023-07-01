Фильм “Терминатор”, который был снят еще в 90-х годах минувшего столетия, предсказал появление искусственного интеллекта, рассказал в интервью изданию People исполнитель главной роли в этом блокбастере Арнольд Шварценеггер.

Он назвал режиссера Джеймса Кэмерона провидцем, так как тот несколько десятилетий назад снял фильм, в котором машины “обретают самосознание и начинают управлять людьми”. Нечто подобное происходит сейчас. По мнению актера, “Терминатор” стал своеобразным предостерегающим письмом режиссера.

“Это уже не фантастика и не футуристика. Мы видим это здесь и сейчас. Возможно, что Джеймс Кэмерон оставил нам предостерегающее письмо”, – заявил Шварценеггер.

Он также назвал Кэмерона лучшим режиссером в мире и отметил, что был счастлив сниматься в его фильмах. Однако в “Терминаторе” актер участвовать больше не собирается.