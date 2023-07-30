Известная своими русофобскими высказываниями, украинская певица и бывшая участница российской «Фабрики звезд», Анастасия Приходько подвергла жесткой критике, покинувшую Россию Веру Брежневу (внесена Минюстом в список иностранных агентов). Приходько подчеркнула, что Брежнева активно выступает с концертами в поддержку Украины, однако весь ее репертуар состоит из русскоязычных песен.

Анастасия возмущена тем, что Брежнева заявляет о себе как о патриотке Украины, но при этом не прекращает говорить на русском. Анастасия считает, что если она решилась на такой шаг, то стоит петь песни на «мове». Ее сильно возмутила видеозапись, на которой Брежнева размахивала украинским флагом под русскоязычную песню «Я знаю пароль». Приходько уверена, что Брежнева хочет усидеть на двух стульях сразу. «Заберите у нее флаг», – заявила Приходько.

Ранее Анастасия Приходько раскритиковала Светлану Лободу (деятельность певицы запрещена на территории РФ), покинувшую Россию. Лобода высказалась в поддержку Украины, но Приходько считает ее лицемеркой, так как она длительный период работала и проживала в России, а теперь резко стала украинской патриоткой.